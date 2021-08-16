تيبو كورتوا باقٍ في ريال مدريد حتى 2026

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني قبل قليل عن تجديد عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا حتى صيف عام 2026.

وذكر الموقع الرسمي لـ ريال مدريد عبر الإنترنت أن الحارس البلجيكي صاحب الـ29 عامًا جدد مع الفريق الأول بالنادي لمدة خمس سنوات.

إنجازات كورتوا مع ريال مدريد

وكان الحارس البلجيكي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 بعد نهاية منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، حيث خاض مع الريال 100 مباراة بـ الدوري الإسباني و 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا و3 مباريات في كأس السوبر الإسباني ومباراتين بكأس العالم للأندية ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا.

ونجح حارس مرمى منتخب بلجيكا في الفوز بلقب الدوري الإسباني مرة ولقب كأس السوبر الإسباني مرة، ولقب كأس العالم للأندية في مناسبة واحدة مع ريال مدريد.

والتحق كورتوا بصفوف ريال مدريد في عام 2018 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وشارك الحارس البلجيكي مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، حيث ودع منتخب بلجيكا البطولة من دور الثمانية على يد المنتخب الإيطالي.

ريال مدريد يفقد مدافعيه

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان أعلن رحيل مدافعه المخضرم سيرخيو راموس في يونيو الماضي، حيث انضم حاليًا لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف عام 2023، بجانب رحيل المدافع الفرنسي رفائيل فاران عن صفوف الريال منضمًا لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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