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جامعة الإمام تبدأ تسجيل المقررات عبر الخدمات الذاتية غدًا

جامعة الإمام تبدأ تسجيل المقررات عبر الخدمات الذاتية غدًا

2021/08/21
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة الإمام تبدأ تسجيل المقررات عبر الخدمات الذاتية غدًا
المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بدء تسجيل المقررات عبد الخدمة الذاتية اعتبارًا من يوم غد الأحد 22/8/2021 الموافق 14/1/1443 هـ.

وقالت الجامعة إن التقديم مستمر حتى يوم السبت المقبل 28/8/2021 الموافق 20/1/1443 هـ.

نتائج القبول في جامعة الإمام 

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات الراغبين الالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض حددت موعد التقديم ، وذلك عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

جامعة الإمام
وتشمل بوابة القبول الموحد (للطلاب) في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.
بينما تشمل بوابة القبول الموحد (للطالبات) في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.

مواعيد القبول 

وتم تحديد مواعيد قبول الطلاب بدءاً من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ ، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa). والطالبات بدءاً من يوم الاثنين 25 / 11 وحتى 1 / 12 / 1442هـ عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).


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