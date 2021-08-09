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جامعة الحدود الشمالية تعلن الحد الأدنى للنسب الموزونة
للقبول الجامعي للعام 1443هـ

جامعة الحدود الشمالية تعلن الحد الأدنى للنسب الموزونة

2021/08/09
الساعة 10:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة الحدود الشمالية تعلن الحد الأدنى للنسب الموزونة
المواطن - واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي للعام 1443هـ.

النسب الموزونة في جامعة الحدود الشمالية

وأوضحت الجامعة أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين 95.22 وللبنات 96.20، وفي كلية العلوم الطبية للبنين 89.06 وللبنات 92.92، بينما في التمريض للبنين 92.16 وللبنات 93.84, معلنة أقل النسب الموزونة لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

تأكيد القبول الجامعي

وأشارت إلى أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية يبدأ من اليوم حتى يوم الأحد القادم الموافق 7 / 1 / 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.


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