جامعة الفيصل: تلقي اللقاح وإبراز حالة التحصين شرط دخول الجامعة

المواطن - واس

أكملت جامعة الفيصل جاهزيتها للعودة الحضورية للعام الجامعي الجديد بالاستعدادات الوقائية والأكاديمية بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل العودة الآمنة لدراسة الطلاب والطالبات.

الحصول على لقاح كورونا

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع ضرورة الحصول على لقاح كورونا وإبراز حالة التحصين وفق تطبيق “توكلنا”, مبيناً أنه إدارة الخدمات في الجامعة جهزت البيئة الصحية المناسبة لطلاب وطالبات الجامعة.

ولفت النظر إلى أن الجامعة في انتظار الترخيص النهائي لكلية القانون والدراسات الدولية، وأكملت جميع الاستعدادات في الجامعة لاستقبال الطلاب في هذا التخصص ووضعت الخطط الدراسية والمكانية ووفرت احتياجات كلية القانون وأعضاء هيئة التدريس.

تصنيف الجامعة عالميًا

وأشار إلى أن جامعة الفيصل تواصل تميزها في مختلف برامجها، بالنسبة للتصنيفات العالمية حيث ترتيبها دوليا بين 200 إلى 250 وتسعى إلى تحسينه, وعلى مستوى الوطن العربي والمحلي صنفت الجامعة بالمركز الثاني، وبالنسبة للجامعات الحديثة (أقل من خمسين عاماً) تأتي الجامعة في المركز الأول عربيا وسعوديا، وبالنسبة للجامعات التي يقل عدد طلابها عن 5000 طالب على مستوى العالم الجامعة صنفت بالمركز العاشر.

وأفاد معاليه أن البيئة التعليمية في الجامعة ممتلئة بالنشاطات والأبحاث التي نشرت في مجلات علمية مرموقة من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، كما سجل العديد من براءات الاختراع.

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