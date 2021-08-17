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جامعة المجمعة⁩ تعلن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات
يجب الدخول للاطلاع وتأكيد القبول اعتبارًا من اليوم

جامعة المجمعة⁩ تعلن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات

2021/08/17
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة المجمعة⁩ تعلن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات
المواطن - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بـ جامعة المجمعة عن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للمقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات، عبر بوابات القبول الإلحاقي.

الاطلاع والتأكيد: 

وأكدت جامعة المجمعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب الدخول للاطلاع وتأكيد القبول اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 09/ 01/ 1443هـ وحتى يوم الخميس 11/ 01/ 1443هـ الساعة 12 ظهرًا.

رابط بوابات القبول: 

وتابعت أن بوابات القبول الإلحاقي بالنسبة للطلاب على الرابط التالي هنا أما بالنسبة إلى الطالبات فمن هنا.

 

 

 

 


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