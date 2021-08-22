جامعة الملك خالد : رفع تعليق الحضور عن الطالب آليًا بعد التحصين

المواطن - الرياض

قالت جامعة الملك خالد إن تعليق حضور الطلاب غير المحصنين يرفع آليًا بعد حصولهم على جرعتي اللقاح وفق تحديث الحالة الصحية للطلاب.

وقالت عمادة القبول والتسجيل في تنويه مختصر لها عبر تويتر: إنه يتم تحديث الحالة الصحية بشكل دوري وفق الجداول التي ترد إلى الجامعة ما يعني أن رفع التعليق يتم فور حصول الطالب على الجرعتين دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.

بث جداول جامعة الملك خالد

وكانت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أعلنت في وقت سابق أن بث الجداول سيكون اليوم الأحد 22 أغسطس، كما أعلنت العمادة مواعيد معالجة الجداول والعمليات الإلكترونية المرتبطة بها.

موعد الحذف والإضافة

وقالت الجامعة إنه سيتم إتاحة الحذف والإضافة للطلبة الخريجين، خلال الفترة من 23-24 أغسطس الجاري، فيما سيتاح الحذف والإضافة لجميع الطلبة خلال الفترة من 25-28 أغسطس.

التقديم على الدبلومات التطبيقية

وكانت جامعة الملك خالد عن فتح بوابة القبول الإلكتروني، للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية – برسوم – للعام الجامعي القادم 1443، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة، وحتى يوم أمس السبت 13 محرم 1443هـ.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أنها ستتم إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية انطلاقًا من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط مناسبة.

وشملت الدبلومات المتاحة تخصصات شبكات الحاسب الآلي والبرمجة التطبيقية وبرمجة أنظمة المعلومات وصيانة الحاسب الآلي وأنظمة الإنترنت الذكية، والإدارة المكتبية والتحرير والسكرتارية، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة والمحاسبة والتسويق الإلكتروني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والصحة العامة.

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