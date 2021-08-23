جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية الجديدة بـ106 خدمات

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، أمس الأحد، البوابة الإلكترونية لجامعة حفر الباطن بهويتها الجديدة.

معلومات متكاملة:

وتقدم البوابة الجديدة معلومات متكاملة عن جامعة حفر الباطن، كما تتضمن تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بجودة عالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والمستفيدين والإعلاميين والزائرين، بأسلوب تفاعلي وتقنيات متطورة.

وبين عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد السويكت، أن البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة تمكن جميع منسوبي الجامعة والمستفيدين من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة، والوصول إلى كافة المعلومات والبرامج والفعاليات المقدمة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أنه قد تم رفع استيعاب الموقع إلى ما يقارب 600 ألف زائرٍ لحظي.

106 خدمات إلكترونية جديدة:

وأضاف السويكت: تم إضافة ما يقارب 106 خدمات إلكترونية جديدة ومتنوعة لخدمة جميع الفئات المستفيدة من الموقع ومن أبرزها؛ خدمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والتي تتضمن خدمات إضافة المحتوى الخاص بعضو هيئة التدريس، والربط بالأنظمة التعليمية مثل البلاك بورد، ونظام القبول والتسجيل، والاستعلام عن رصيد الإجازات، وتقديم الإجازات وغيرها من الخدمات.

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