جدل بشأن مستقبل كيليان مبابي

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم الرياضي الحالي، قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

مبابي يتألق ضد ريمس

ولعب باريس سان جيرمان ضد ريمس، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتألق كيليان مبابي بشكل لافت، حيث سجل ثنائية ليقود فريقه لتحقيق فوز هام.

وبمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رصيده إلى 12 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد ريمس عند 3 نقاط.

غموض مستقبل كيليان مبابي

وينتهي عقد كيليان مبابي صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022، ولم يحسم مسألة تمديد تعاقده حتى الآن، حيث يُصر المهاجم الدولي على الرحيل حتى الآن.

ونشر كيليان مبابي عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة لاحتفاله مع لاعبي باريس سان جيرمان، وعلق عليها قائلًا: “3 نقاط.. هدفان.. اليوم مثالي”، ما دفع البعض لتفسير الأمر بأن الوضع مستقر حاليًا وسيستمر مع الفريق.

وأكدت تقارير أن ريال مدريد قدم عرضًا لمسؤولي نادي باريس سان جيرمان تصل قيمته إلى 180 مليون يورو (170 مليون يورو كقيمة أساسية + 10 مليون يورو كمتغيرات)، من أجل التعاقد مع مبابي الصيف الحالي.

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