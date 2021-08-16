جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 32 مليون جرعة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (32) مليونًا و210 جرعات عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عامًا فأكثر

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح كورونا موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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