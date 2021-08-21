جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 33.7 مليون جرعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن وصول إجمالي جرعات لقاح كورونا المقدمة للسكان داخل المملكة إلى أكثر من 33,714 مليون جرعة، منذ انطلاق حملة التطعيم في 17 ديسمبر من عام 2020 وحتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، أنها قدمت الجرعات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

مستجدات فيروس كورونا:

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (409) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (710) حالات.

كما تم تسجيل (11) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (541610) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (527899) حالة.

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