جستنيه مدافعًا عن فهد المولد: من طالب برحيله ليس اتحاديًّا

المواطن - محمد سمعه

دافع الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن اللاعب فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد مطالبات بعض من جماهير العميد برحيله عن صفوف الفريق.

تعليق جستنيه:

وغرد جستنيه- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أشك كثيرًا في اتحادية من طالب بطرد النمر المولد وأغلب أن له هدفًا آخر يخدم مصلحة ناديه الحقيقي الذي يشجعه، هناك أكثر من أسلوب وطريقة للتعبير عن عدم الرضا للمستوى الذي قدمه أمام الفيحاء، مع توجيه انتقادات هادفة، ليستفيد منها وتساهم في مراجعة حساباته، لكن وضع هاشتاق لا ثم لا”.

سبب انتقاد فهد المولد:

وكان المولد تعرض لانتقادات عنيفة بعد خسارة الاتحاد من فريق الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أنه لم يظهر بمستواه المعهود.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق الرائد بعد غد الاثنين بالجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة