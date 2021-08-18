جستنيه: هل ينجح عبدالرزاق حمدالله في الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال الأيام الماضية بالرحيل عن صفوف النصر والانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم.

جستنيه يتساءل عن إمكانية نجاحه مع الاتحاد

وقال جستنيه: “معقولة حمدالله اتحادي.. سألت نجمًا كبيرًا بالدوري السعودي وهدافًا عن رأيه حول إمكانية نجاح اللاعب عبدالرزاق حمدالله في حالة انتقاله لنادي الاتحاد كما يتردد وهو الذي له من السلوكيات والمزاجيات التي عانى منها النصر”.

وتابع عدنان جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أجاب اللاعب الكبير قائلًا: نوعية اللاعبين أمثال حمدالله نجحت بالاتحاد مثل بهجة وسيرجيو”.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح في مواصلة هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

جدل بشأن عبدالرزاق حمدالله



وكان الإعلامي محمد أبو هداية قد أثار حالة من الجدل بشأن مستقبل المغربي عبدالرزاق حمدالله مع النصر خلال الفترة المقبلة، ملمحًا إلى إمكانية انضمامه إلى صفوف الاتحاد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثار شقيق المهاجم المغربي حالة من الجدل بعدما نشر عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، للاعب وهو ممسك بقميص النصر بيده، وألمح إلى رحيله عن العالمي خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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