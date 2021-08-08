جماهير الأهلي تنتظر باولينيو

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير النادي الأهلي على التواجد في مطار الملك عبدالعزيز، من أجل استقبال الوافد الجديد البرازيلي باولينيو.

الجماهير تنتظر باولينيو:

ونشر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لجماهير النادي الأهلي في المطار، وهي تهتف باسم باولينيو في انتظار وصوله.

ومن المقرر أن يخضع باولينيو لاختبارات طبية ولياقية فور وصوله إلى السعودية اليوم، قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى الاتحاد أو النصر، قبل أن ينجح النادي الأهلي في حسم الصفقة رسميًا في صفقة انتقل حر بعقد يمتد لـ3 مواسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يستعد للموسم الجديد:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا خارجيًّا في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وخاض عددًا من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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