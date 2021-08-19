جماهير الأهلي غاضبة

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير الأهلي غضبها من أداء فريقها في الشوط الأول من مباراة الحزم، وذلك لتأخره بنتيجة هدفين دون رد.

الحزم يسجل هدفين خلال 5 دقائق

وكان اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج افتتح التسجيل لـ الحزم بالدقيقة الـ35 ثم أضاف اللاعب أولا جون الهدف الثاني لحزم الصمود بالدقيقة الـ40.

جمهور الأهلي ينتقد سياسات هاسي

وانتقد جمهور الراقي، سياسات المدرب الألباني بيسنك هاسي في اختيار تشكيلة الفريق الكروي الأول لمواجهة الحزم، كما أعربوا عن قلقهم جراء إصابة اللاعب السوري عمر السومة.

وكانت عدسات الكاميرا التقطت المهاجم عمر السومة لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي وهو يبكي عقب خروجه اضطراريًا من مباراة الحزم متأثرًا بالإصابة التي لحقت به بعد دقائق من انطلاقة الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة الثانية.

وخرج السومة متأثرًا بالإصابة ليحل بدلًا منه عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

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