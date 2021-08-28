جماهير الاتحاد مودعة كريم الأحمدي: شكرًا لك

المواطن - محمد سمعه

حرصت جماهير نادي الاتحاد على توديع اللاعب المغربي كريم الأحمدي، وذلك بعدما كشفت تقارير أن مجلس إدارة النادي قرر فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب المغربي المخضرم.

ودشن جمهور الاتحاد هاشتاجًا بعنوان “كريم الأحمدي شكرًا لك” تقديرًا منهم لعطاء اللاعب المغربي مع نمر جدة في آخر 3 سنوات.

الاتحاديون يدافعون عن كريم الأحمدي:

وكانت جماهير الاتحاد، انتقدت قرار إدارة أنمار الحائلي بالاستغناء عن الأحمدي والإبقاء على البرازيلي برونو هنريكي واللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

يذكر أن الأحمدي كان بدأ مشواره مع الاتحاد في عام 2018 قادمًا من نادي فينورد الهولندي.

ويرغب مجلس إدارة الاتحاد في ضم لاعب وسط أجنبي للفريق بديلًا للأحمدي، حيث من المتوقع تحرك الإدارة الاتحادية للتفاوض مع المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري.

وربما اتجهت إدارة الاتحاد لفسخ عقد كريم الأحمدي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بحسب ما أعلنه الإعلامي الرياضي هتان النجار.

سبب فسخ عقد الأحمدي:

وتأتي رغبة إدارة الاتحاد في فسخ عقد الأحمدي، لقيد اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي بدلًا منه، بسبب أن فسخ عقد الأحمدي غير مكلف عكس فسخ عقد البرازيلي برونو هنريكي أو غاري رودريغيز.

يذكر أن نادي الاتحاد أصبح يفكر أيضًا في التعاقد مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي المصري السابق، وذلك بعد فسخ عقده مع المارد الأحمر مؤخرًا.

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