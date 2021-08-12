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جماهير الشباب تطلب ضم نجم الاتحاد
بعد الخسارة من أبها

جماهير الشباب تطلب ضم نجم الاتحاد

2021/08/12
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جماهير الشباب تطلب ضم نجم الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

طلبت جماهير نادي الشباب من إدارة الرئيس خالد البلطان، التحرك والتعاقد مع النجم سعود عبدالحميد المدافع الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقب خسارة الليث مساء اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين من نادي أبها، طالبت الجماهير، إدارة البلطان بضم سعود عبدالحميد صاحب الـ23 عامًا بسبب ضعف الجبهة اليمنى في الفريق الأول لليث، حيث ظهر ذلك واضحًا خلال مباراة أبها مساء اليوم.

وحتى الآن لم يجدد سعود عبدالحميد عقده مع نادي الاتحاد، وسط وجود اهتمام من نادي النصر للتعاقد معه.

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كما طالبت فئات أخرى من جماهير الليث، إدارة النادي العاصمي بضرورة التخلي عن نواف العابد والحارس مروان الحيدري واللاعب علي مجرشي، بسبب هبوط مستواهم الفني وعدم إفادتهم للفريق خلال الفترة الأخيرة.

سعود عبدالحميد - مباراة السعودية وألمانيا
عبدالحميد في – مباراة السعودية وألمانيا

فوز أبها ليس مستحقًا

وكان المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الشباب، أكد على أن فوز أبها مساء اليوم، لم يكن مستحقًا.

وتحدث شاموسكا بعد نهاية المباراة قائلًا لـ قناة SSC : “فوز أبها غير مستحق والأهداف كانت أخطاء منا بمثابة الهدايا”.

نادي الشباب

وأشار مدرب الليث إلى أنه سيحاول معالجة الأخطاء استعدادًا للمواجهات القادمة.

وسيواجه، الليث فريق الاتفاق بالجولة الثانية دوريًا يوم السبت 21 أغسطس، بينما يلعب أبها مع فريق الباطن يوم الجمعة 20 أغسطس.

نادي الشباب


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