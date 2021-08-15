جماهير الشباب: شكرًا خالد البلطان

المواطن - مروة نبيل

أعربت الجماهير الشبابية عن سعادتها البالغة بالمشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الجمعية العمومية للنادي، ووجهت الشكر لرئيس مجلس الإدارة خالد البلطان على المجهود الكبير الذي يبذله.

عمومية نادي الشباب:

عقد نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، الجمعية العمومية العادية، وذلك بحضور الرئيس خالد البلطان وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب ممثلي وزارة الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم استعراض واعتماد الشعار والهوية الجديدة لنادي الشباب خلال الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الكشف عن الإيرادات التي بلغت 184.036.342 ريالًا، فيما وصلت المصروفات إلى 232.270.221 ريالًا.

شكرًا خالد البلطان:

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع عمومية نادي الشباب ودشنوا هاشتاق شكرًا خالد البلطان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقالت شبابية قادحة: “في البداية يرفضونك ومن ثم يسخرون منك، ثم يغضبون لأنك لا زلت واقفًا على قدميك، لكنك في النهاية ستنتصر”.

وقال الإعلامي تركي الغامدي: “المشاريع التي أُعلنت في الجمعية العمومية اعتبرها مشاريع (جبارة) سيحصد ثمارها النادي بإذن الله في المستقبل.. الملعب كان حلم للشبابيين وأصبح واقعًا.. أما المشروع الاستثماري التجاري فهو مشروع (عظيم) سيضمن لخزينة النادي مع الملعب موارد مالية كبيرة بإذن الله”.

وتابع الكاتب سعد السعود: “بإذن الله.. إن استكملت تلك المشاريع.. وتحققت هذه الرؤية.. ونفذت المشاريع كما شرحت.. فسيكتفي الليث ماديًّا لسنوات.. ولن يعيقه متربص أو يثنيه متوجس.. فكر ثري.. نتطلع لترجمته واقعيًّا في القريب العاجل.. من يفكر بمستقبل الشباب يستحق فعلًا الشكر”.

وكتب صالح العنزي: “عمل تاريخي.. أول نادٍ يملك إستادًا رياضيًّا، أول نادٍ يملك استثمارات، أول نادي يضع رؤية للمستقبل، أول نادٍ تكون إيراداته من مشاريعه الاستثمارية.. أولويات صعبة لا يستطيع تحقيقها إلا رجل مثل خالد البلطان وكشبابيين نقول: شكرًا خالد البلطان”.

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