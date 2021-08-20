جماهير النصر تطالب برحيل مانو مينيز

المواطن - محمد سمعه

لا يزال جمهور نادي النصر غاضبًا من السياسة الفنية التي يتبعها المدرب البرازيلي مانو مينيز مع الفريق الكروي الأول، حيث تعرض لانتقادات عديدة، وذلك بعد الخسارة مساء أمس الخميس أمام الفيصلي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب جديد على رادار النصر:

ودشنت جماهير العالمي اليوم الجمعة وسمًا بعنوان “باولو فونسيكا مطلب نصراوي”، حيث يريد جمهور الأصفر من إدارة مسلي آل معمر التحرك وضم المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي.

وأكدت فئات عريضة من جماهير العالمي على أن قدوم فونسيكا صاحب الـ47 عامًا سيكون أفيد للفريق بدلًا من بقاء مانو مينيز.

4 أشهر لـ مينيز حتى الآن في قيادة العالمي:

وكان مانو مينيز تولى تدريب العالمي في إبريل الماضي خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، حيث قاد الفريق في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا في رمضان الماضي.

وفي وقت سابق، أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجدل حول تقنية الـVAR التي استُخدمت بمباراة العالمي والفيصلي التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2/ 1 في دوري المحترفين السعودي.

وكان الكثير من جمهور العالمي اعترض على عدم ذهاب الحكم ماجد الشمراني في الكثير من الحالات في المباراة التي استوجبت الذهاب إلى تقنية الفيديو.

وغرد آل معمر قائلًا: “مستوانا في مباراة الفيصلي وبشكل عام كان سيئًا لم نكن في يومنا، الجميع يتحمل الخسارة وأنا أولهم، وسوف نعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض بالمباريات المقبلة، سوء مستوانا لا يُبرر أخطاء حكم الـVAR الغريبة، أتمنى أن تقنية الفيديو كانت تعمل بالفعل، كما قال الحكم الرابع”.

وكان اللاعب تافاريس سجل هدفي الفيصلي، بينما سجل اللاعب البرازيلي تاليسكا هدف العالمي الوحيد بالمباراة من ركلة حرة مباشرة.

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