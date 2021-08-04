جماهير النصر تُشيد بصفقة محمد آل فتيل

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة محمد آل فتيل رسميًا، ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

محمد آل فتيل نصراوي

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب آل فتيل بقميص العالمي في ملعبه الخاص “مرسول بارك”، معلنًا انضمامه إلى صفوف الأصفر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

وانتهى عقد محمد آل فتيل صاحب الـ29 عامًا، رسميًّا مع النادي الأهلي، حيث دخل الفترة الحرة من عقده في يناير الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا دون الحصول على موافقة الراقي، ما سهل من عملية التفاوض معه.

الجماهير تشيد بالصفقة

وأعربت جماهير النصر عن سعادتها بالصفقة خاصة أن اللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية، ودشنوا هاشتاق فتيل نصراوي عبر “تويتر”، وقال نواف بن صالح: “مبروك لاعب مكسب وراح يفيد الفريق بإذن الله”، وكتب غزلان: “غيرنا يفاوضه من 2015”.

وقال الكاتب الرياضي سعود آل سليم: “العمل لآسيا يحتاج لتدعيم الفريق بصفقات محلية.. فتيل كلاعب محلي مفيد في حال اصابة أي لاعب مهم في دفاع النصر.. صفقة جيدة”، وكتب “مجتهد ملكي”: “محمد آل فتيل نصراوي .. صفقة معلم”.

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