جماهير الهلال تتابع حساب ماثيوس بيريرا في تويتر

المواطن - محمد سمعه

حرصت جماهير نادي الهلال في موقع “تويتر” على متابعة حساب اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي وذلك بعد تداول أنباء عن إنهاء فهد بن نافل رئيس النادي والتعاقد مع اللاعب البرازيلي بالعاصمة الفرنسية باريس.

عدد متابعي حساب ماثيوس بيريرا في ازدياد

وقبل إتمام الصفقة كان عدد المتابعين للاعب لا يتجاوز الـ75 ألف متابعًا، ليصبح العدد حاليًا بعد دخول جمهور الهلال إلى حساب اللاعب فوق الـ85 ألف متابع.

وسينضم نجم ويست بروميتش ألبيون إلى الهلال حتى صيف عام 2025، كما تصل قيمة صفقة بيريرا مع أزرق العاصمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

كيف وضع اللاعب البرازيلي إدارة ويست بروميتش في حرج ؟

يذكر أن ماثيوس بيريرا كان نشر بيانًا عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي ألمح فيه إلى قدوم عرض مُغرٍ له من الهلال وواضعًا إدارة ويست بروميتش في حرج شديد من أجل التخلي عنه، خاصة أن الفريق هبط لـ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد نهاية موسم 2021/2022.

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