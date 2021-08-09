جمعية الأهلي العمومية السبت

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قبل قليل، عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية.

النادي الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية

وأشار النادي الأهلي في بيانه إلى أنه بناء على موافقة وزارة الرياضة، يعلن عن عقد الجمعية العمومية، عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية ستُعقد في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد في مقر النادي، على أن يتم الإعلان عن إجراءات وترتيب الحضور قبل الموعد المحدد.

الراقي يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، تقترب إدارة ماجد النفيعي من إنهاء أزمة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيلاقي الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى ويطمح لتحقيق الفوز.

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