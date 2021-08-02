جمهور الأهلي يحدد الصفقة الخامسة لإدارة النفيعي

المواطن - محمد سمعه

حدد جمهور النادي الأهلي الصفقة الخامسة للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد ضم البرازيليين دانكلير بيريرا وباولينيو والمقدوني أليوسكي والسنغالي الحسن نداو.

وعبر “تويتر” طلب جمهور الراقي من إدارة ماجد النفيعي التحرك وضم اللاعب سلطان فرحان نجم نادي الرائد الذي يقدم مستويات مميزة مع رائد التحدي في آخر موسمين.

ماذا فعل الرائد للحفاظ على سلطان فرحان ؟

وبسبب تألق اللاعب سلطان فرحان صاحب الـ25 عامًا، جددت إدارة الرائد عقد اللاعب حتى صيف عام 2023 مؤخرًا.

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي سبق له وأن درب اللاعب سلطان فرحان في نادي الرائد بالموسم الماضي.

وفي سياق آخر، يقترب الأهلي من الاستغناء عن لاعبين اثنين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل سعي المدرب الألباني بيسنك هاسي لتجديد دماء الفريق.

الثنائي الأقرب لمغادرة الأهلي

وسيكون الثنائي الأقرب لمغادرة الراقي هما كل من الروماني ألكسندرو ميتريتا والصربي فيجسا وذلك بعد أن هددا النادي بالرحيل في الموسم الماضي بسبب تأخر المستحقات المالية لكل منهما.

ويأتي ذلك في ظل تراجع مستوى الثنائي، وعدم تقديم كل منهما المنتظر في الموسم المنصرم مع الرقي.

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