جناح رئاسة أمن الدولة يختتم فعالياته بمهرجان عروس الباحة

المواطن - الرياض

اختتم جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس منطقة الباحة؛ فعالياته الأحد، بحضور أبناء شهداء الواجب- رحمهم الله- واشتمل الجناح على أبرز المهام والمعلومات عن مركز العمليات الميدانية (990).

إقبال كثيف على جناح أمن الدولة:

وشهد الجناح إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار لمعرفة المهام والمعلومات عن مركز العمليات الميدانية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز العمليات الميدانية.

مهام مركز العمليات الميدانية:

ويعرّف الجناح بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

أمن الدولة يشار إلى أن رئاسةقد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز العمليات الميدانية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏ [email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.

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