جوزيه جوميز يعود لتدريب التعاون رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون قبل قليل عن تعاقده من جديد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي سبق له وأن درب سكري القصيم قبل 3 سنوات من الآن.

جوزيه جوميز يعود لـ التعاون في ولاية ثالثة !

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن إدارة النادي أنهت بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي صاحب الـ50 عامًا لقيادة الفريق لنهاية الموسم الحالي.

وسوف يصل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بسكري القصيم في الأسبوع المقبل.

وكان جوزيه جوميز درب سكري القصيم في ولايته الأولى في عام 2014 حتى 2016 ثم رحل، ليعود للنادي في موسم 2017/2018 بولايته الثانية لكنه لم يستمر طويلًا، وها هي ولايته الثالثة مع سكري القصيم.

جوميز يتولى المهمة بعد إل مايسترو

يذكر أن تعيين جوزيه جوميز لتدريب التعاون جاء بعد إقالة المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، نتيجة لتعادل الفريق مع الحزم وخسارته من الهلال في أول جولتين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيقود المدرب المؤقت محمد العبدلي، فريق سكري القصيم بداية من مباراة النصر بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الخميس القادم.

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