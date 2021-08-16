جيرد مولر مسيرة استثنائية لأسطورة ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

رحل الأسطورة الألمانية جيرد مولر عن عمر يُناهز 75 عامًا، بعد مسيرة استثنائية في عالم كرة القدم، ليكون واحدًا من أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة.

وفاة جيرد مولر:

وتوفي جيرد مولر، صباح يوم الأحد، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر، ليتسابق نجوم كرة القدم والأندية الألمانية في نعيه، باعتباره من أبرز أساطير اللعبة ورمز لنادي بايرن ميونيخ.

وقال المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، رودي فولر: “جيرد مولر أحد أعظم الهدافين في كل العصور.. ليس فقط في ألمانيا، ولكن في جميع أنحاء العالم، بالطبع كان نموذجًا يحتذى به بالنسبة لي كمهاجم.. إنه يوم حزين لكرة القدم، إنجازات جيرد ستظل لا تنسى”.

وتحدث رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم المؤقت، راينر كوخ عن مولر قائلًا: “كان بالفعل أسطورة كرة قدم في حياته، ومعشوق الجماهير لجيل كامل، ولشبابي أيضًا، نشعر بالحزن لأن نضطر إلى توديع هذا الرمز في رياضتنا.. وتعاطفنا مع عائلته وأقاربه”.

مسيرة من التألق:

وبدأ مولر مسيرته في صفوف نويردلينجن عام 1962، واستمر معه حتى 1964، وخاض 31 مباراة ونجح في تسجيل 51 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى فريق بايرن ميونيخ حتى عام 1979، ليكتب معه مسيرة أسطورية.

وشارك جيرد مولر في 607 مبارايات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، وتمكن من إحراز 552 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للبافاري، قبل أن ينضم إلى نادي فورت لودردال سترايكرز الأمريكي خلال الفترة من 1979 وحتى 1981.

وخاض مولر مع فريقه الأمريكي في 80 مباراة وسجل 40 هدفًا، وقضى موسمه الأخير في الملاعب مع نادي سميث بروزرز لاونج الأمريكي موسم 1981/ 1982، وشارك في 62 مباراة مع المنتخب الألماني وأحرز 68 هدفًا.

ويُعتبر مولر الهداف الثالث لمنافسات كأس العالم، حيث شارك في 13 مباراة وسجل 14 هدفًا، ليأتي بعد الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفًا في 24 مباراة، والبرازيلي رونالدو بـ15 هدفًا في 19 مواجهة.

وتوج جيرد مولر بالعديد من البطولات، ومن أبرزها؛ كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية، كأس الكؤوس الأوروبية و3 بطولات لكأس أبطال أوروبا، 4 ألقاب في الدوري الألماني، و4 ألقاب كأس ألمانيا، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العالم.

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