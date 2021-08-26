جيم ولياقة ينطلق في موسمه الـ11 عبر إذاعة يو أف أم

المواطن - الرياض

أنهى المذيع ومدير العلاقات العامة محمد المقبل، التحضيرات اللازمة لانطلاقة برنامجه “جيم ولياقة”، في موسمه 11، عبر إذاعة يو أف أم، وذلك في يوم الأحد المقبل، حيث يختص البرنامج بتقديم الفائدة الصحية وقصص نجاح للسمنة والنحافة، في مختلف المجالات الطبية.

موعد البرنامج:

ويبث البرنامج، الذي يعده، ويقدمه يومياً المذيع محمد المقبل عند الحادية عشرة صباحاً، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث وعد المقبل أن يحمل البرنامج في موسمه لـ11 الجديد والمفيد من باقة توعية صحية وذلك للمساعدة في الانتقال بمجتمع متقدم في العادات، والسلوكيات الصحية الحياتية اليومية، بالإضافة إلى الفقرات اليومية، وهي نقلة نوعية، وفريدة، منها الكوتش – طبيب جراح – بصيلة شعر – من دون جراحة-طب وجلد – علاج طبيعي، وغيرها من الفقرات المتنوعة التي تصب جميعها في صحة، وسلامة مختلف شرائح المجتمع، حيث يحظى البرنامج برعاية عدة جهات، أبرزها مستشفيات المانع، ونسيل النحل، وحلويات حبيبة وغيرها من الجهات الداعمة.

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