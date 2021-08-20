جيوفينكو يقترب من سامبدوريا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم سيباستيان جيوفينكو في طريقه للعودة إلى إيطاليا مجددًا، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جيوفينكو في طريقه إلى سامبدوريا



وكان نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد نجح في إنهاء تعاقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي بين الطرفين، مساء أمس الخميس، مثمنًا دوره مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وأعلن الإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا المختص في انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن اهتمام نادي سامبدوريا الإيطالي بالتعاقد مع جيوفينكو في صفقة انتقال حُر.

النجم الإيطالي مع نادي الهلال

وانضم جيوفينكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير عام 2019، قادمًا من تورتنو الكندي، وشارك معه في 78 مباراة بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وارتبط اسم النجم الإيطالي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب مطالبه المادية.

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