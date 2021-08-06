حالات كورونا الجديدة دون الألف لليوم الثاني على التوالي منها 182 بمكة و152 بالرياض

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1014) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (513387) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10237) حالة من بينها (1404) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (531935) حالة، توفي منهم (8311) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (954) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 182، منطقة الرياض 152، منطقة عسير 102، منطقة جازان 98، منطقة القصيم 68، منطقة المدينة المنورة 55.

كما سجلت منطقة حائل 32 ومنطقة نجران 28، ومنطقة تبوك 20، كما سجلت كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة 16 حالة في كل منهما فيما كانت أدنى الحالات المسجلة في منطقة الجوف بواقع 10 حالات.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة