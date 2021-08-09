حجازي وسعود يُنعشان مران الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

استأنف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء الأحد، بمشاركة الثنائي أحمد حجازي وسعود عبدالحميد.

حجازي وسعود يشاركان في تدريبات الاتحاد:

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة السبت، وتركز المران على جوانب بدنية ومهارية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وغاب حجازي وسعود عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم واستعداداته خلال الفترة الماضية، بسبب مشاركتهما مع مصر والسعودية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الأحد.

ويخيم الغموض على موقف سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث دخل الفترة الحرة من عقده، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يستعد لمواجهة الفيحاء:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد، ويطمح للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

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