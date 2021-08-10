حريق هائل بمجمع للبتروكيماويات في إيران

المواطن - متابعة

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق هائل في مجمع “خارك” للبتروكيماويات بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

ولم يعلن أسباب الحريق الذي اندلع فجر اليوم في خزان بمجمع “خارك” للبتروكيماويات، ولا حجم خسائره، فيما اكتفت وسائل إعلام محلية بوصفه بـ”الحريق الهائل”.

حرائق وانفجارات

وينتج المجمع مليوناً و135 ألف طن من الميثانول والبروبان والبيوتان والبنتان والكبريت سنويًا، وفق تصريحات لمسؤولين إيرانيين.

وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت إيران سلسلة حرائق وانفجارات استهدفت مصانع وشركات ومنشآت نووية.

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