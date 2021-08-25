حزمة من الإجراءات الوقائية للدروس العلمية في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

تعمل وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالإشراف على عدد من المهام والخدمات في المسجد الحرام، ويعد الإشراف على الدروس العلمية في الحرم المكي الشريف من أبرز ما تعنى به الوكالة، حيث تقوم بتنظيم الدروس العلمية وتحديد مواعيدها، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إلقائها، وغيرها من المهام، التي تأتي بدعم وتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

بشرى سارة:

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، بمناسبة عودة الدروس العلمية حضوريًّا في المسجد الحرام، أن عودة الدروس تعد بشرى سارة لطلاب العلم وقاصدي المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين بسبب ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع.

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي الدروس العلمية اهتمامًا كبيرًا، حيث إنها تعكس رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية.

إجراءات احترازية:

كما أضاف الفريح أن الدروس قائمة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، من أهمها أن يحجز الحاضرون للدروس موعدًا من تطبيق (اعتمرنا) للصلاة، مع اشتراط تلقي جرعتين من اللقاح، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة.

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