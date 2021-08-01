حساب المواطن : أفصحوا عن الدخل الإضافي

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

حاسبة الدعم:

ولفت البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية من: هنا.

تفاصيل الدفعة 44:

وأعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لـ10.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 99 مليار ريال منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأبان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر في حساب المواطن بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شارك الخبر

المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة