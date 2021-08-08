حساب المواطن: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة أغسطس

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة لشهر أغسطس، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أغسطس.

حاسبة الدعم التقديرية:

ولفت البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

ضوابط جديدة:

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن إيقاف التسجيل مؤقتًا في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر إبريل من العام الماضي، موضحًا في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من الدعم والتي تشمل الفرد المستقل.

كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتًا في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

تفاصيل دفعة يونيو:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

تعويضات بأثر رجعي

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

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