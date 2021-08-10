حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/YAOCSqDQiC — حساب المواطن (@citizenaccount) August 9, 2021

تعديلات حساب المواطن:

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