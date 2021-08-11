حساب المواطن يتفاعل مع شكوى توقف الدعم بشكل مفاجئ

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مستفيد توقف عنه الدعم بشكل مفاجئ.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.

تعديلات حساب المواطن:

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