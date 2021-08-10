حساب المواطن يوضح سبب حرمان المستفيد من الدعم وتجميد حسابه

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أن عدم تصحيح البيانات، وتقديم الاعتراض في الفترة المسموح بها يترتب عليه تجميد الحساب الخاص بالمستفيد وبالتالي الحرمان من الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطن يشكو تجميد حسابه وانقطاع الدعم.

سبب تجميد الحساب

وقال برنامج حساب المواطن رداً على شكوى مستفيد : “إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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