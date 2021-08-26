حساب ضمك لـ الأهلي: بنعيد المباراة جاهزين ؟!

المواطن - محمد سمعه

رد حساب نادي ضمك في “تويتر” على مطالبات النادي الأهلي بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد أن كانت أُقيمت مساء أمس الأربعاء بالجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد حساب ضمك:

وقال حساب فارس الجنوب عبر “تويتر” ردًّا على مطالب إدارة الراقي بإعادة اللقاء: “بتعيدون جاهزين؟!”، في إشارة واضحة إلى عدم وجود مشكلة لدى نادي ضمك في خوض المباراة مرة أخرى.

نص بيان الأهلي:

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا بعد مباراة ضمك قائلًا: “قدمت إدارة النادي احتجاجًا رسميًّا على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الراقي ضد ضمك لتقنية (الفار) للتأكد من صحتها”.

قصة هدف نادي ضمك:

يذكر أن اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني كان سجل هدف التعادل سريعًا لـ ضمك في شباك الراقي بعد مرور دقيقة واحدة من هدف اللاعب السنغالي الحسن نداو، حيث استغل ضمك تراجع لاعبي الراقي من الاحتفال بهدفهم، ليباغتهم فارس الجنوب بهدف التعادل.

وسيلعب الأهلي مع التعاون بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 12 سبتمبر المقبل، بينما يلعب ضمك مع فريق الفيصلي يوم 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان أكد على أن القانون يعطي الأهلي حق طلب إعادة المباراة ضد نادي ضمك، بسبب المخالفة التي أقرها الحكم ماجد الشمراني باحتساب هدف ضمك وهو جاء بطريقة غير صحيحة.

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