حسن العمري تعاوني رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع حسن العمري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كل تـأخـيـرة فيها "حـسـن" ✔️ pic.twitter.com/QA0QN3D0Iw — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 8, 2021

حسن العمري ينضم إلى التعاون:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات حسن العمري قبل أن يظهر اللاعب بقميص سكري القصيم ليعلن انضمامه إلى صفوفه رسميًّا، ويقول: “كل تأخيرة فيها حسن”.

وكان العمري صاحب الـ27 عامًا قد ارتبط اسمه بأكثر من ناد خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الهلال والشباب والأهلي أبدوا اهتمامهم باللاعب، قبل أن ينجح نادي التعاون في الحصول على خدماته رسميًّا.

العمري يخطف الأنظار:

وظهر العمري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم المنصرم، ويُعتبر من أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وصنع 5 آخرين.

وعلى الرغم من التألق اللافت لحسن العمري، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على البقاء في دوري المحترفين، ليهبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله مع أبها في الجولة الأخيرة.

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