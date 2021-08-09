حسن العمري يوقع مع التعاون لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون تفاصيل تعاقده مع حسن العمري لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من منافسات الموسم الرياضي الجديد.

حسن العمري تعاوني:

وكان نادي التعاون قد أعلن من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع حسن العمري دون الكشف عن أي تفاصيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر حساب نادي التعاون على “تويتر”، صورًا للاعب العمري بقميص الفريق وأثناء التوقيع بعد إنهاء إجراءات التعاقد رسميًّا، مشيرًا إلى أنه وقع على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم، مع أفضلية التمديد لموسم إضافي.

وفي السياق ذاته، حرصت إدارة نادي التعاون على تقديم الشكر والتقدير لنظيرتها في القادسية ووكيل أعمال اللاعبين جراح الظفيري على تعاملهم الاحترافي في صفقة اللاعب حسن العمري.

العمري يخطف الأنظار:

وظهر العمري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم المنصرم، ويُعتبر من أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وصنع 5 آخرين.

وعلى الرغم من التألق اللافت لحسن العمري، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على البقاء في دوري المحترفين، ليهبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله مع أبها في الجولة الأخيرة.

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