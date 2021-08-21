حشمت غني شقيق رئيس أفغانستان السابق يبايع حركة طالبان

المواطن - متابعة

أعلنت حركة طالبان أن شقيق رئيس أفغانستان السابق أشرف غني، الذي هرب إلى الإمارات قد بايع إمارة أفغانستان الإسلامية.

ونشر حساب الحركة على تويتر صورة لشقيق الرئيس السابق وعلقت عليها بالقول : حشمت غني شقيق الرئيس السابق أشرف غني يبايع إمارة أفغانستان الإسلامية، على يد الحاج خليل الرحمن حقاني.

سيطرة طالبان على أفغانستان

وأعلن مسلحو حركة طالبان يوم الأحد الماضي وصولهم إلى أطراف العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة في البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.

وقالت الحركة إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

وأعلنت الحركة سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

تشكيل مجلس تنسيقي

وكان حامد كرزاي أعلن في وقت سابق عن تشكيل مجلس تنسيقي بقوله: بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولون عن البلاد، ومن أجل منع الفوضى وتقليل معاناة الناس وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام تم النقل السلمي للسلطة للمجلس التنسيقي المكوّن من د. عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والزعيم قلب الدين حكمتيار، والرئيس السابق حامد كرزاي”.

مشاورات تشكيل الحكومة

وكان الملا عبدالغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابل لبدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ومن المتوقع أن يجري برادر لقاءات مع القادة والسياسيين في الحركة لتشكيل حكومة طالبان الأولى بعد السيطرة على البلاد قبل أسبوع تقريبًا.

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