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حقيقة اقتراب بافيتيمبي جوميز من الانضمام إلى الاتحاد
في ظل بحث العميد عن ضم مهاجم قوي

حقيقة اقتراب بافيتيمبي جوميز من الانضمام إلى الاتحاد

2021/08/04
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حقيقة اقتراب بافيتيمبي جوميز من الانضمام إلى الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اقتراب اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من الانضمام لنادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رحيل جوميز إلى الاتحاد غير صحيح:

وغرد جستنيه المقرب من نادي الاتحاد قائلًا: “كل من يروج لخبر انتقال مهاجم الهلال، الفرنسي جوميز لنادي الاتحاد، لا أساس له من الصحة إطلاقًا ومعلوماتهم كالعادة مضروبة، ولا يوجد نية لإدارة العميد بضم اللاعب الفرنسي، ما فلحوا مع ناديهم حتى يفلحوا مع أندية أخرى، والدليل رئيس ناديهم جمدهم وأصبح هو المتحدث الرسمي والكل في الكل”.

الهلال وهيرتا برلين
الهلال وهيرتا برلين

وكان اسم المهاجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا ارتبط بالرحيل عن الهلال بعد ضم المالي موسى ماريجا، لكن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لا يفكر في التفريط في اللاعب الفرنسي قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يبحث عن ضم مهاجم خليفة لـ بريجوفيتش:

يذكر أن الاتحاد يبحث حاليًّا عن ضم مهاجم قوي وذلك مع اقتراب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من مغادرة العميد، بالإضافة إلى فقدان الفرصة في ضم اللاعب الإماراتي علي مبخوت لاعب ومهاجم الجزيرة الإماراتي، وذلك بعد تجديد عقده مع الجزيرة حتى صيف عام 2026.


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