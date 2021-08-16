حقيقة اهتمام النصر بضم سعود عبدالحميد

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب سعود عبدالحميد المدافع الأيمن لـ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مؤخرًا بالانضمام لنادي النصر، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

ولا يزال جمهور الاتحاد يترقب مصير عبدالحميد مع الفريق، وذلك بعد إعلان نادي الاتحاد اليوم عن رفعه كافة المستندات للحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

سعود عبدالحميد خارج حسابات النصر

والحقيقة هي أن نادي النصر لم يفكر في ضم عبدالحميد ولم يدخل معه في مفاوضات بحسب ما أكده الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل.

وأشار إلى أنه في حال وجود رغبة من النصر لضم اللاعب سيتفاوض مباشرة مع إدارة الاتحاد حتى لو دخل اللاعب بالفترة الحرة، حرصًا من النصر على العلاقة الطيبة التي تجمعه بنادي الاتحاد.

البكيري ينتقد اللاعب

وسبق للإعلامي محمد البكيري المقرب من البيت الاتحادي انتقاد سعود عبدالحميد عبر حسابه في “تويتر” وذلك بعد أن طلب راتبًا سنويًا تجاوز الـ5 ملايين ريال.

وحتى الآن تواصل الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي كل جهودها، وذلك من أجل إقناع عبدالحميد بتجديد العقد عن طريق تحسين بنوده وتقديم مزايا للاعب بزيادة المكافآت في حال حقق العميد بطولة في الموسم الجديد، وقد تكون الفرصة مناسبة خاصة أن نادي الاتحاد ينافس على نهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس الجاري ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

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