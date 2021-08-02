حكام دوري محمد بن سلمان يواصلون الاستعداد

المواطن - مروة نبيل

واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تدريباتهم في المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا في صربيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

قياسات صحية لحكام دوري محمد بن سلمان:

ويُقام معسكر حكام دوري المحترفين في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى الثامن من شهر أغسطس المقبل استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.

وخضع حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للقياسات الصحية، وذلك ضمن البرنامج الصحي المعد من قبل مستشار اللياقة البدنية للحكام الأرجنتيني اليخو.

تفاصيل تدريبات الحكام:

وشملت الفترة الصباحية تدريبات اختبار للسرعات، والتحركات في منطقة الجزاء، قبل أن تختتم الفترة ببرنامج التدريب على محاكاة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك من خلال استعراض لقطات سابقة والعمل على تحسين وتطوير الجوانب النظرية في التقنية.

وفي الفترة المسائية قاد طاقم تحكيم سعودي مباراتين ضمن نهائي الدورة الودية المقامة في مدينة نوفي ساد وذلك ضمن البرنامج المعد للحكام خلال هذا المعسكر.

وأكملت المجموعة الثانية من حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التدريب العملي على تقنية الـ VAR بوجود لاعبين، حيث اشتملت على الأخطاء داخل منطقة الجزاء.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة