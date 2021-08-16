حكم مباراة الاتحاد والرائد في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تعرض سامي الجريس حكم مباراة الاتحاد والرائد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقادات قوية بسبب أدائه في مواجهة اليوم.

الاتحاد يحسم مباراة الرائد بثلاثية:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد والرائد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

انتقادات لحكم مباراة الاتحاد والرائد:

وعلق الإعلامي الرياضي جمال عارف على أداء التحكيم في مباراة الاتحاد والرائد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “حكام الفار إيش شغلتهم.. كل الأهداف الاتحادية يطلبوا العودة للتقنية ليتأكدوا منه!!.. هذول اللي يقتلوا المتعة”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي: “حكم لقاء الاتحاد والرائد.. مع كل هدف اتحادي يتحدث مع تقنية الـVAR فاهم القانون بالمقلوب، حتى لو سجل غروهي هدفًا من مرماه سوف يتحدث حكم المباراة مع حكم VAR”.

وتابع سعود الصرامي تغريدته عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “هذا الحكم لم يوفق في لقاء الاتحاد وضمك العام الماضي، لجنة الحكام جددت الثقة به.. مثل ما جددت الثقة بالحنفوش والهويش”.

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