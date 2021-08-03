حل وحيد أمام الهلال لحسم صفقة بيريرا

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لحسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا سريعًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

استعارة بيريرا الحل أمام إدارة الهلال

وأشارت صحيفة ذا أثلتيك العالمية، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا بـ10 ملايين يورو لإدارة ويست بروميتش ألبيون، من أجل ضم بيريرا بشكل نهائي، إلا أن النادي الإنجليزي رفضه.

ولفتت إلى أن نادي الهلال هو الوحيد الذي يسعى لضم بيريرا خلال الفترة الحالية، موضحة أن إدارة نادي ويست بروميتش منحت اللاعب البرازيلي الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع الأزرق لحسم الصفقة.

وأوضحت “ذا أثلتيك”، أن ويست بروميتش يرغب في بيع اللاعب البرازيلي بمقابل يتراوح بين 25 لـ30 مليون يورو، مضيفة: “الحل الوسط هو خروجه بنظام الإعارة لمدة موسم، ما سيجعل ويست بروميتش يستفيد من الأموال والاحتفاظ ببيعه بعد ذلك”.

اللاعب يُطالب بالرحيل

وأصدر البرازيلي ماثيوس بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بنادي الهلال.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة