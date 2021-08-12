حمدالله لـ أمرابط: اسمك مكتوب من ذهب بصفحات النصر

المواطن - محمد سمعه

ودع المغربي عبدالرزاق حمدالله، مواطنه نور الدين أمرابط، وذلك بعد إعلان نادي النصر قراره برحيل اللاعب صاحب الـ34 عامًا عن صفوف العالمي.

رسالة حمدالله إلى مواطنه أمرابط:

وغرد حمدالله- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لك كل الشكر يا أخي الغالي على 3 سنوات جميلة قضيناها مع بعض، كما قلت لكل بداية نهاية، لكن تأكد أن اسمك سيبقى مكتوب من ذهب في صفحات النصر هذا النادي العظيم، وكل عشاقه المخلصين، شكرًا مرة أخرى لك، أحبك”.

يذكر أن اسم نور الدين كان ارتبط بالانتقال إلى الدوري القطري، وبالتحديد لنادي الريان خلال الفترة الأخيرة.

العالمي حاول التجديد لـ نور الدين لـ 6 أشهر:

وقبل الإعلان الرسمي عن رحيل أمرابط، كانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة مسلي آل معمر ترغب في تجديد عقد اللاعب المغربي لمدة 6 أشهر وذلك لحين عودة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز من الإصابة.

وحقق نور الدين لقب دوري المحترفين السعودي موسم 2018/ 2019 مع النصر، بالإضافة لتحقيق لقب السوبر السعودي مرتين عامي 2019 و2020.

وكان نور الدين انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من فريق واتفورد الإنجليزي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة