‎الرئيسية
آخر الاخبار
حمدالله يهز شباك ضمك مبكرًا

حمدالله يهز شباك ضمك مبكرًا

2021/08/13
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
حمدالله يهز شباك ضمك مبكرًا احتفال حمدالله مع اللاعبين
المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة فريقه النصر ضد ضمك، بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الأول.

حمدالله يسجل الهدف الأول:

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الأول، سجلها عبدالزراق حمدالله بنجاح في شباك الفريق الضمكاوي، ويمنح العالمي الأفضلية مبكرًا.

حمدالله
احتفال حمدالله مع اللاعبين

وبدأت مباراة النصر ضد ضمك قبل قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ويطمح فارس الجنوب في الظهور بشكل جيد مع بداية الموسم الرياضي الجديد، خاصة أنه نجح في البقاء بصعوبة الموسم الماضي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخطف الثلاث نقاط والمنافسة على اللقب.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @SPL

انطلاق دوري محمد بن سلمان:

وانطلقت منافسات النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأربعاء الماضي، بمواجهة واحدة بين الفيحاء والاتحاد، وتمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز بهدف دون رد.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

زيلايا يسجل الهدف الأول ضد النصر

نجح مهاجم نادي ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا، في