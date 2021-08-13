حمدالله يهز شباك ضمك مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة فريقه النصر ضد ضمك، بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الأول.

⚽️ د4’ عبدالرزاق حمدالله يمنح التقدّم للنصر من ركلة جزاء.#النصر_ضمك

🎥 شاهد الهدف 👇 pic.twitter.com/kEHEBlRcYa — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 13, 2021

حمدالله يسجل الهدف الأول:

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الأول، سجلها عبدالزراق حمدالله بنجاح في شباك الفريق الضمكاوي، ويمنح العالمي الأفضلية مبكرًا.

وبدأت مباراة النصر ضد ضمك قبل قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ويطمح فارس الجنوب في الظهور بشكل جيد مع بداية الموسم الرياضي الجديد، خاصة أنه نجح في البقاء بصعوبة الموسم الماضي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخطف الثلاث نقاط والمنافسة على اللقب.

انطلاق دوري محمد بن سلمان:

وانطلقت منافسات النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأربعاء الماضي، بمواجهة واحدة بين الفيحاء والاتحاد، وتمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

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