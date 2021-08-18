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حملة لـ الرش البؤري الأحد المقبل في عسير 
عبر 23 فرقة للرش تضم أكثر من 165 فرداً

حملة لـ الرش البؤري الأحد المقبل في عسير 

2021/08/18
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حملة لـ الرش البؤري الأحد المقبل في عسير 
المواطن - واس

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة “مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة ” يوم الأحد المقبل ، حملة رشّ للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي “البؤري “؛ وذلك في عدد من المواقع المستهدفة في مراكز” الغايل” و”الفرشة” و”مربه “و”الربوعة” و”سريان” و”ذهب” و”النجفة” و”الجهيفة”.

حملة 5 أيام: 

وأشارت صحة عسير أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام، وتغطي أكثر من 1540 منزلاً، من خلال 23 فرقة للرش تضم أكثر من 165 فرداً من القوى العاملة، تم تزويدهم بـ 36 مركبة تجوب حوالى 79 قرية.


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