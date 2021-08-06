‎الرئيسية
جديد الأخبار
حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة من أحياء مكة المكرمة
لما تسببه من خطر أمني وبيئي وتشويه المشهد البصري

حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة من أحياء مكة المكرمة

2021/08/06
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة من أحياء مكة المكرمة
المواطن - مكة المكرمة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء مكة المكرمة، وتمهل ملاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.

سيارات تالفة ومهملة: 

وأكدت الأمانة عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن هذا يأتي لما تسببه السيارات المهملة والتالفة من خطر أمني وبيئي إضافة إلى تشويه المشهد البصري، كما دعت وكالة البلديات ملاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سحب سياراتهم والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة.

رقم البلاغات: 

كما أملت من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو على خدمة الواتساب 0539400940؛ ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مصادرة 9 أطنان من السكراب في موقع مخالف بمكة

ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية