خالد البلطان: الاستثمار الرياضي رابح وللأندية ثروات لم تُستغل

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بتجربة الاستثمار في قطاع الرياضة، وأكد أنه استثمار رابح، مشيرًا في الوقت ذاته أن هناك ثروات عديدة للأندية لم تُستثمر بعد.

خالد البلطان يُشيد بالاستثمار الرياضي

وقال خالد البلطان خلال ملتقى الاستثمار الرياضي، اليوم الاثنين: “قمنا بتأجير جزء من منشأة نادي الشباب وموقع نادينا يساعدنا في الاستثمار كونه الأفضل على مستوى المملكة.. نحن في مرحلة الإعداد وخلال أقل من سنة راح يكون قطاع الاستثمار الرياضي رابحًا”.

وتابع: “الاستثمار الرياضي الحالي مبادرات؛ تجد بها استثناءات، لذلك نأمل من القطاع الرياضي إعطاء الوزارة مزيدًا للوقت لأنها تعيد هيكلة وتنظيم القطاع.. أقول للمستثمرين؛ الإعلان الرياضي لا يموت”.

وأضاف: “دائمًا أقول للمعلنين إن وجود مشكلة في مباراة ستكون من صالحكم إعلانيًا وتسويقيًا.. حان الوقت للأندية السعودية أن تطور أدواتها وتلحق الوزارة، ولا بد من الأندية أن تكون سابقة الوزارة وليس العكس”.

وأردف: “للأندية ثروات ومنتجات لم تستثمر بعد، وكنوز للمستثمرين لم تكتشف بعد”، مضيفًا: “الرياضة فيها فلوس وتوظيف، وفتحت بيوت من خلال الرياضة، وبدأ قطاع الرياضة ينافس القطاعات الأخرى لأنه أصبح آمنًا ومريحًا للموظف”.

احتمالية تعديل نظام السوبر السعودي

على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل أن بطولة كأس السوبر السعودي قد تشهد تعديلات خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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